Już w sobotę na słynnym torze Spa-Francorchamp w Belgii rozpoczyna się długo wyczekiwany przez kibiców Super Sezon Długodystansowych Mistrzostw Świata (World Endurance Championship - WEC). Super, bo będzie trwał nie rok, jak do tej pory, ale aż półtora roku, a ponadto w kalendarzu znalazły się aż dwie edycje legendarnego wyścigu 24h Le Mans. Wszystkie wyścigi serii WEC można oglądać w Eurosporcie.

Super sezon WEC rusza w sobotę.

Od przyszłego roku kolejne sezony będą zaczynały się jesienią, a kończyły w czerwcu właśnie wyścigiem na torze Circuit de La Sarthe. W królewskiej kategorii LMP1 zdecydowanym faworytem jest fabryczny team Toyoty, który stawi czoła zespołom prywatnym. Po wycofaniu firmy Porsche po sezonie 2017, niemiecka marka będzie walczyć o tytuł w kategorii GT Pro i bez wątpienia należy do grona najważniejszych kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

Do ekipy Porsche dołączył Gianmaria Bruni, którego partnerem będzie Richard Lietz. Druga para to Michael Christensen i Kevin Estre. Obie załogi rozpoczną w sobotę walkę o tytuł w samochodach 911, które od zeszłego roku wyposażone są w odwrócony układ napędowy, czyli silnik umieszczony centralnie, a nie za tylną osią, jak do tej pory we wszystkich odmianach legendarnego modelu.

Czemu służy to rozwiązanie? Czy do tej pory zdało egzamin? Jak się jeździ nowym samochodem? Na jakich torach kierowcy Porsche czują się najlepiej? Dowiecie się z materiałów wideo na stronie eurosport.interia.pl, a także z naszych relacji w kanałach telewizyjnych Eurosport.

Wszystkie wyścigi serii WEC można oglądać w Eurosporcie. Relacja z końcówki (ostatnia godzina) wyścigu 6h Spa-Francorchamp z udziałem 37 załóg w sobotę, 5 maja od godziny 18.30 w kanale Eurosport 1.

Wyścig 24h Le Mans czyli prawdziwe święto miłośników wyścigów pokażemy jak co roku w pełnym wymiarze, a wszystkie sesje treningowe i kwalifikacyjne oraz sam wyścig będą transmitowane w całości. W sumie czeka nas blisko 40 godzin emocji live w Eurosporcie!

Grzegorz Gac