Wesołe Biegi Górskie. Za nami kolejna edycja

Od początku roku w zmaganiach wzięło udział około 700 osób. Ponad 450 uczestników walczyło w Wesołych Biegów Górskich, a ponad 250 startowała w zawodach na orientację WesolInO. To są wstępne statystki dotyczące cyklu imprez, które od stycznia do marca rozrywane były w Starej Miłośnie.

Zdjęcie Zakończyła się kolejna edycja Wesołych Biegów Górskich /From Official Website

Rzecz jasna, statystyki nie opowiedzą wszystkiego. W nich nie dowiemy się, jaka była pogoda, jakie wyzwania stawiali przed sobą zawodnicy i wreszcie. jak wiele satysfakcji przynosiło im ściganie się w tych zawodach.

Reklama

A właśnie te czynniki dla uczestników były prawdopodobnie najważniejsze. Biegi były wesołe nie tylko z nazwy; uczestnicy wpadali na metę zmęczeni, ale po kilku chwilach dochodzili do siebie i z uśmiechem komentowali swoje wyczyny. Ktoś pobiłrekord trasy, ktoś pobiegł wolniej –ale był w stanie wyprzedzić odwiecznego rywala. Albo okazał się od konkurenta wolniejszy, w związku z tym obiecywał srogi rewanż podczas kolejnej rundy zawodów.

Sześć sobotnich imprez minęło bardzo szybko. Najlepsi odebrali podczas finału trofea. Pojawiły się także pytania o przyszłość i o to, kiedy znowu będzie można pościgać się w Wesołej? Na to pytanie na razie nie można udzielić. Wydaje się jednak, że chętnych do kolejnych startów z mapą lub bez niej na pewno nie zabraknie.

Wesołe Biegi Górskie, zwycięzcy klasyfikacji generalnej:

Nordic Walking 2 km: Monika Matyszczak, Stanisław Troniarz

Nordic Walking 6 km: Ewa Brzezina, Józef Brzezina

Bieg 2 km: Gizela Grabińska, Tomasz Duda

Bieg 6 km: Karolina Lewandowska, Paweł Czyżkowski

Bieg 10 km: Patrycja Bereznowska, Paweł Biały.

WesolInO, zwycięzcy klasyfikacji generalnej:

AK – Weronika Nowakowska

AM – Wiktor Gromadzki

BK – Katarzyna Parfianowicz

BM – Marcin Parfianowicz

CK – Karolina Pacek

CM – Marcin Krasuski.