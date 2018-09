Zapowiadają się ciekawe zawody w Katowicach

W dniach 6–7 października 2018 roku w Katowicach, w trakcie sportowych targów Fit Life Expo, odbędą się zawody w ekstremalnym cięciu i rąbaniu drewna na czas. Po raz pierwszy w Polsce do rywalizacji przystąpią najlepsze zawodniczki z Europy.

Stihl, bo o tej serii zawodów mowa, to sport tylko pozornie zarezerwowany dla mężczyzn. Po raz pierwszy w Polsce kibice ekstremalnego cięcia i rąbania drewna będą mieli okazję obejrzeć rywalizację kobiet! Grupa najlepszych zawodniczek z całego kontynentu stanie do widowiskowej walki o puchar Fit Life Trophy.

Polskę w zawodach będzie reprezentować Julia Królik, która jako pierwsza kobieta w naszym kraju profesjonalnie zajmuje się tym niezwykle wymagającym sportem ekstremalnym. 28-letnia Julia, mieszkająca w Popowie k. Częstochowy, nie kryje swojej ekscytacji startem w zawodach, gdzie wystąpi wśród najlepszych zawodniczek z Europy: "Jak dotąd w Polsce jedynie pokazowo wykonywałam kilka konkurencji na zawodach mężczyzn w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Teraz po raz pierwszy nadarza się okazja do rywalizacji z innymi paniami. Będzie to mój debiut podczas tego typu imprezy i mam nadzieję, że na tym nie poprzestanę. Zdobycie cennego doświadczenia z pewnością zaowocuje w przyszłości".

Zawody,w których wystartują panie, będą się składały z trzech konkurencji:

Stock Saw

W tej konkurencji wszystkie zawodniczki pracują takimi samymi pilarkami łańcuchowymi. Po rozgrzaniu silników pilarek, zostają one odłożone, a obie ręce zawodniczki spoczywają na kłodzie drewna. Na dany sygnał, zawodniczka odcina od kłody o średnicy 40 cm dwa równoległe krążki drewna. Pierwsze cięcie odbywa się z góry na dół, drugie z dołu do góry. Podczas cięcia nie można przekroczyć określonej grubości krążka.

Underhand Chop

Zawodniczka stoi w rozkroku na leżącej kłodzie drewna o średnicy 30 cm i stara się w jak najkrótszym czasie przerąbać ją uderzeniami siekiery.

Single Buck

Zawodniczka odcina od kłody o średnicy 40 cm jeden krążek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej.

Zawody w sportowym cięciu i rąbaniu drewna narodziły się w XIX wieku w Australii. Początkowo były nieformalną rywalizacją organizowaną przez drwali. Z biegiem czasu z lokalnych rozgrywek przekształciły się w profesjonalne zawody sportowe. W 1985 roku powołano do życia Stihl Timbersports® – serię zawodów o charakterze mistrzostw organizowanych w Stanach Zjednoczonych. W roku 2001 rozgrywki trafiła do Europy, a w 2003 do Polski. Warto zaznaczyć, że choć w Polsce ta dyscyplina sportu dopiero zaczyna zyskiwać popularność, to nasi rodacy mają już na swoim koncie duże sukcesy. W ubiegłym roku nasza męska reprezentacja zdobyła w norweskim Lillehammer tytuł wicemistrzów świata, pokonując w półfinale, po zaciętej walce,drużynę Australii.

Poza zmaganiami kobiet, w dniach 6–7 października na terenie katowickiego Spodka będzie można również śledzić rywalizację mężczyzn. W sobotę zostaną rozegrane pokazowe zawody polskich zawodników, a w niedzielę do rywalizacji przystąpią najlepsi zawodnicy z Europy, w tym dwóch Polaków (Michał Dubicki i Jacek Groenwald), którzy będą walczyć w zawodach European Trophy o kwalifikację do światowych finałów rozgrywek Champions Trophy będących najbardziej wymagającą odmianą rywalizacji w sportowym cięciu i rąbaniu drewna na czas.