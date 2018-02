Dlaczego Urubko chciał samotnie zaatakować szczyt K2? Wideo

K2 to jedyny ośmiotysięcznik niezdobyty zimą. Chce to zmienić polska załoga. Główną przeszkodą są niezwykle trudne warunki atmosferyczne, które wstrzymywały dalszą walkę. Problemem okazali się również sami.... alpiniści. Denis Urubko, jeden z uczestników, zdecydował się samotnie zaatakować szczyt. W końcu skapitulował i wrócił do bazy. Czy Polakom uda się zdobyć niezdobyte?