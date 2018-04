Drift w Formule E, Mortara w spektakularny sposób opanował samochód

Podczas kwalifikacji przed ePrix w Rzymie Edoardo Mortara uderzył prawym tylnym kołem w jedną z band. Na jego nieszczęście uszkodził zawieszenie, przez co miał ogromne problemy z prowadzeniem. Kierowca zspołu Venturi Formula E musiał popisywać się driftami, by móc dojechać do mety. Formuła E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.