Kuriozalny błąd popsuł dzień Lopezowi i Da Coście. Wideo

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas kwalifikacji do ePrix w Rzymie. Nieuwaga mechaników zespołu MS&AD Andretti spowodowała, że Antonio Felix Da Costa, podczas wyjazdu z garażu, wjechał wprost w wypuszczonego wcześniej Jose Marię Lopeza. Doszło do kraksy i żaden z kierowców nie ustanowił czasu pomiarowego. Formuła E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.