Snookerowy sezon 2017/2018 w telegraficznym skrócie. Wideo

Już w sobotę rozpoczną się mistrzostwa świata w snookerze. Zanim jednak do tego dojdzie, warto przypomnieć sobie, co się działo do tej pory w sezonie 2017/2018. Transmisje z mistrzostw świata codziennie od 21 kwietnia do 7 maja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.