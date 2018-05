MŚ w snookerze. Mark Williams popełnił prosty błąd. Wideo

Mark Williams miał dziecinnie łatwe ułożenie dwóch bil podczas finału snookerowych mistrzostw świata, a mimo to go nie wykorzystał. Ta akcja to nauczka, że nigdy nie jest za wcześnie na świętowanie.