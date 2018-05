Puchar Polski Diverse Downhill Contest Wisła 2018. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Kurz i emocje po pierwszej rundzie Pucharu Polski oraz Pucharu Burmistrza Wisły jeszcze nie zdążyły opaść, a my już powracamy do Was z oficjalnym video podsumowaniem zawodów - Puchar Polski Diverse Downhill Contest Wisła 2018.