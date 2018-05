Kraksa na Nuerburgring. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jak i po co on to zrobił? - grzmiał Grzegorz Gac, gdy na Nuerburgring i zawodach WTCR doszło do kraksy. Zobacz, co wprawiło w aż tak duże zaskoczenie komentatora Eurosportu.