Paweł Zatorski po meczu z Polska - Francja (3:0). Wideo

- Cieszymy się ze zwycięstwa, bo to na pewno pomaga budować atmosferę w drużynie, ale nie chcemy już sobie wieszać medali na szyjach. Trener mocno nas na to wyczula, żebyśmy poprawiali swoją grę. Kiedy nie jest na tyle dobra, żeby był zadowolony, to mocno nas karci - powiedział libero reprezentacji Polski siatkarzy Paweł Zatorski. W łódzkiej Atlas Arenie "Biało-Czerwoni" pokonali Francję 3:0 i było to ich czwarte zwycięstwo z rzędu w Lidze Narodów.