Mateusz Bieniek po meczu Polska - Francja (3:0). Wideo

- Cieszę się, że zagrywka mi "siadła". Cały zespół zagrał dobrze w tym momencie, ja odrzuciłem trochę Francuzów od siatki, ale trzeba było dobrze zagrać w obronie i bloku. To był kluczowy moment, bo gdyby było 1:1 w setach, to rywale graliby pewniej. Udało się "wyszarpać" - powiedział środkowy reprezentacji Polski Mateusz Bieniek. W łódzkiej Atlas Arenie "Biało-Czerwoni" pokonali Francję 3:0 i było to ich czwarte zwycięstwo z rzędu w Lidze Narodów. W drugim secie Polacy zaliczyli znakomitą serię zdobywając osiem punktów z rzędu, a ogromną zasługę miał w tym Bieniek, który popisał się świetną zagrywką