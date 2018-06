Bartosz Kwolek po meczu Polska - Chiny (3:0). Wideo

- Mieliśmy problem ze skończeniem ataku w pewnym momencie, ale znaleźliśmy na to receptę. Wszystkie wpychane przez nas piłki zaczęły wchodzić i to był nasz sposób na zdobywanie punktów. Myślę, że to zadziałało - powiedział przyjmujący reprezentacji Polski Bartosz Kwolek, który po raz pierwszy zagrał w Lidze Narodów. W łódzkiej Atlas Arenie "Biało-Czerwoni" pokonali Chiny 3:0 i było to ich piąte zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach.