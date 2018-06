Jakub Kochanowski po meczu Polska - Niemcy (1:3). Wideo

- Dobre dla grupy jest to, że przegraliśmy to spotkanie w takim momencie, kiedy mamy jeszcze dużo czasu na poprawę. Wiemy, co najbardziej kuleje - powiedział środkowy reprezentacji Polski siatkarzy Jakub Kochanowski. W łódzkiej Atlas Arenie "Biało-Czerwoni" przegrali z wicemistrzami Europy Niemcami 1:3 i była to ich pierwsza porażka w Lidze Narodów.