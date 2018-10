Trzecie miejsce Pszczolarskiego i Staniszewskiego w madisonie. Wideo

Wojciech Pszczolarski i Daniel Staniszewski zajęli 3. miejsce w konkurencji madison chase podczas zawodów Six Days of London. Sukces odnieśli Holendrzy Martin Havik oraz Wim Stroetinga. W klasyfikacji generalnej prowadzą Duńczycy Marc Hester/Michael Morkov (82 pkt). Polacy mają osiem punktów mniej i zajmują 6. lokatę. Six Days of London na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.