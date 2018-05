Liga hiszpańska. Athletic Bilbao nagrodził Puyola za przywiązanie do Barcelony

Hiszpański klub Athletic Bilbao nagrodził byłego piłkarza Barcelony Carlesa Puyola za to, że przez całą karierę występował w jednej drużynie. To czwarty laureat One Club Man Award.

Puyol był przez długi czas kapitanem "Dumy Katalonii", w barwach której rozegrał 593 spotkania w latach 1999-2014. Zdobył 21 trofeów klubowych, w tym sześć za triumf w ekstraklasie i trzy za zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Jest także mistrzem świata z 2010 roku i mistrzem Europy z 2008.



Wcześniej takie wyróżnienie od klubu z Kraju Basków otrzymali Anglik Matt Le Tissier (Southampton), Włoch Paolo Maldini (AC Milan) i Niemiec Sepp Maier (Bayern Monachium).

