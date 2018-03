Biathlon. Finałowe rozstrzygnięcia w ten weekend w Tiumeni

Od czwartku do niedzieli w Tiumeni jest zaplanowana ostatnia w tym sezonie runda Pucharu Świata w biathlonie. Właśnie w Rosji zapadną najważniejsze rozstrzygnięcia. Będzie też pożegnanie Weroniki Nowakowskiej z cyklem.

Zdjęcie Weronika Nowakowska podczas igrzysk w Pjongczangu /Getty Images

Nowakowska zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji generalnej - najwyższe ze wszystkich Polek. Już wcześniej zapowiadała, że obecny sezon jest jej ostatnim w karierze. Wraz z nią w Tiumeni o punkty powalczą Kinga Mitoraj i Kamila Żuk, a w rywalizacji mężczyzn - Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza-Kubiniec.

Polki zajmują 11. miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów i mają bardzo niewielką szansę na awans do czołowej "10". Do Szwajcarii tracą 97 punktów. To oznacza, że jeśli nic się nie zmieni, w przyszłym sezonie PŚ w sprintach i biegach indywidualnych będą mogły startować najwyżej cztery reprezentantki Polski, a nie pięć, jak dotychczas.

Z kolei Polacy zajmują 23. pozycję, co pozwoliłoby utrzymać kwotę startową wynoszącą trzy miejsca. Blisko biało-czerwonych są jednak Japończycy, którzy mają o 55 pkt mniej. Jeśli Azjaci odrobią stratę, wówczas Polska będzie miała dwa miejsca startowe.

W Rosji odbędą się ostatnie zawody w sprintach, biegach na dochodzenie i biegach ze startu wspólnego. W żadnej z tych konkurencji nie wyłoniono jeszcze zdobywców małych Kryształowych Kul ani wśród kobiet, ani wśród mężczyzn. Nie są znani także triumfatorzy klasyfikacji generalnej.

Najbliżsi końcowego sukcesu są Anastasiya Kuzmina i Martin Fourcade. Rosjanka reprezentująca Słowację zgromadziła 727 punktów i ma 41 przewagi nad Finką Kaisą Makarainen. Znacznie mniejsze szanse na dogonienie liderki mają Białorusinka Daria Domraczewa - 641 pkt, Niemka Laura Dahlmeier - 615 i Włoszka Dorothea Wierer - 600.

Z kolei Fourcade, który zdobył Kryształową Kulę w sześciu ostatnich sezonach, ma 996 punktów i już tylko jednego rywala. Norweg Johannes Thingnes Boe traci do Francuza 49 pkt. W klasyfikacji końcowej PŚ nie będą uwzględniane po dwa najsłabsze wyniki w sezonie.

Dotychczas wyłoniono jedynie zdobywców małych Kryształowych Kul w biegu indywidualnym na 15 km kobiet i 20 km mężczyzn. Triumfowali Białorusinka Nadieżda Skardino oraz ex aequo Fourcade i Boe.

Ze względu na aferę dopingową w Rosji, niektóre reprezentacje postanowiły zbojkotować zawody w Tiumeni. Taką formę protestu zapowiedzieli biathloniści Czech, Kanady, Ukrainy i USA.

Program zawodów PŚ w Tiumeni:

czwartek, 22 marca

sprint na 10 km mężczyzn (godz. 14.45)

piątek, 23 marca

sprint na 7,5 km kobiet (14.45)

sobota, 24 marca

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (13.00)

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (15.00)

niedziela, 25 marca

bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (14.00)

bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (16.00)