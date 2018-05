Biathlon. Kuzmina jednak nie kończy kariery

Trzykrotna mistrzyni olimpijska, reprezentująca Słowację rosyjska biathlonistka Anastasija Kuzmina zmieniła decyzję o zakończeniu kariery i będzie jednak rywalizować w przyszłym sezonie. Dzień wcześniej podobną deklarację złożyła Finka Kaisa Makarainen.

Informację o "odwołaniu emerytury" przez 33-letnią Kuzminę podała Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) na Facebooku.

Kuzmina zajęła w minionym sezonie Pucharu Świata drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując prawie półtora roku starszej Makarainen o zaledwie trzy punkty. Walka o Kryształową Kulę rozstrzygnęła się dopiero w ostatnim biegu tej zimy, który miał być ostatnim w karierze dla obu zawodniczek.

W poniedziałek Finka zasugerowała jednak, że zmieniła decyzję. Opublikowała na Facebooku nagranie przedstawiające pochodzącą z Joensuu zawodniczkę, która pisze coś na piasku na plaży. Później kamera odjeżdża, pokazując napis "C U next season", czyli "do zobaczenia w następnym sezonie".

Rozpocznie się on na przełomie listopada i grudnia, wyjątkowo w słoweńskiej Pokljuce, a nie jak zwykle w Oestersund. Szwedzki kurort będzie bowiem gospodarzem mistrzostw świata w marcu 2019 roku.