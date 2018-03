Biathlon. Pierwsza wygrana Cwietkowa, Fourcade dopiero 19.

Reprezentant gospodarzy Maksym Cwietkow wygrał ostatnie w tym sezonie męskie zawody Pucharu Świata w biathlonie - bieg ze startu wspólnego na 15 km w Tiumeni. Zdobywca Kryształowej Kuli po raz siódmy z rzędu Francuz Martin Fourcade zajął dopiero 19. miejsce.

Zdjęcie Maksym Cwietkow /Imago

To najgorszy w tym sezonie występ Fourcade'a. W pozostałych 20 startach indywidualnych za każdym razem był na podium (jedne zawody odpuścił z powodu problemów żołądkowych). Niedzielna "wpadka" nie wpłynęła jednak w żaden sposób na klasyfikacje końcowe. Francuz zwyciężył w generalnej oraz we wszystkich czterech konkurencjach indywidualnych, co udało mu się po raz trzeci z rzędu, a czwarty w karierze. W klasyfikacji biegu indywidualnego na 20 km był pierwszy ex aequo z Norwegiem Johannesem Thingnesem Boe.

W niedzielę Fourcade słabo wypadł na strzelnicy - miał aż cztery pudła i do Cwietkowa stracił 1.11,2. Rosjanin, który odniósł pierwsze zwycięstwo w cyklu w karierze, był na strzelnicy bezbłędny, podobnie jak drugi na mecie (ze stratą 2,7 s) Norweg Erlend Bjoentegaard. Trzecie miejsce zajął Boe, który spudłował dwukrotnie i jego wynik był o 16,6 s gorszy od rezultatu zwycięzcy.

Do niedzielnego biegu nie zakwalifikował się żaden Polak.

O godz. 16 rozpocznie się ostatnia w tym sezonie rywalizacja kobiet. Biathlonistki będą ścigać się na dystansie 12,5 km. Na liście startowej jest Weronika Nowakowska, która tym występem pożegna się z Pucharem Świata, ponieważ kończy karierę.

Niektóre federacje zbojkotowały rundę PŚ w Tiumeni ze względu na skandal dopingowy w Rosji.

Wyniki:

1. Maksym Cwietkow (Rosja) 37.37,3 (0 karnych rund)

2. Erlend Bjoentegaard (Norwegia) strata 2,7 s (0)

3. Johannes Thingnes Boe (Norwegia)) 16,6 (2)

4. Benedikt Doll (Niemcy) 22,1 (2)

5. Henrik L'Abee-Lund (Norwegia) 22,1 (2)

6. Tarjei Boe (Norwegia) 22,2 (1)

Klasyfikacja końcowa PŚ (po 22 zawodach):

1. Martin Fourcade (Francja) 1116 pkt

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 1027

3. Anton Szypulin (Rosja) 697

4. Arnd Peiffer (Niemcy) 668

5. Lukas Hofer (Włochy) 637

6. Jakov Fak (Słowenia) 602

...

76. Grzegorz Guzik (Polska) 21

Klasyfikacja końcowa biegu ze startu wspólnego (po 5 zawodach):

1. Martin Fourcade (Francja) 250 pkt

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 222

3. Benedikt Doll (Niemcy) 184