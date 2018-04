Emil Hegle Svendsen kończy karierę sportową

Czterokrotny mistrz olimpijski w biathlonie Emil Hegle Svendsen kończy karierę. 32-latek, który na zimowych igrzyskach w Pjongczangu był chorążym reprezentacji Norwegii, oficjalnie ma to ogłosić na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zdjęcie Emil Hegle Svendsen /SID

Svendsen w Pjongczangu sięgnął po dwa srebrne medale (w sztafecie 4x7,5 km oraz sztafecie mieszanej 2x6 + 2x7,5 km) oraz brązowy (w biegu ze startu wspólnego na 15 km). W sumie zdobył na zimowych igrzyskach osiem medali (cztery złote krążki, trzy srebra i jeden brąz).

Sezon w Pucharze Świata, w którym triumfował w sezonie 2009/10, zakończył przedwcześnie z powodu uporczywej grypy.

To trzeci utytułowany norweski sportowiec, który zakończył karierę w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu takie decyzje ogłosiło dwoje najbardziej utytułowanych sportowców w historii zimowych igrzysk. W piątek zrobiła to prowadząca w tej klasyfikacji norweska biegaczka narciarska Marit Bjoergen, a we wtorek biathlonista Ole Einar Bjoerndalen.