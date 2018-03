Tomasz Sikora: Ja selekcjonerem? Mam mieszane uczucia

Zdecydowanie inaczej miał wyglądać zakończony w niedzielę w rosyjskiej Tiumeni sezon biathlonowy dla reprezentacji Polski. Zamiast choćby małych sukcesów, były praktycznie same rozczarowania. - Jednym plusem tego cyklu jest młoda Kamila Żuk, ale tego się wszyscy spodziewali - mówi wicemistrz olimpijski z Turynu i komentator Eurosportu Tomasz Sikora.

Krzysztof Srogosz, eurosport.interia.pl: Za nami kolejny sezon biathlonowy. Chyba jest Pan po nim bardzo rozczarowany?

Tomasz Sikora: - Bardzo to nie jestem. To za mocne słowo. Na pewno ja i kibice oraz wszyscy wokół liczyli na więcej. To był sezon chyba jeszcze słabszy niż poprzedni. Igrzyska były gorsze niż cztery lata temu. Niestety, pewna epoka naszych zawodniczek, którą nazywaliśmy złotą, już się kończy. Od iluś tam lat liczyliśmy na sukcesy w sztafecie, które nie przyszły. Tego najbardziej żal. Teraz musimy na nowo zbierać czwórkę zawodniczek. Narybek mamy dobry. Jednym plusem tego sezonu jest Kamila Żuk, ale tego się wszyscy spodziewali. Ona rozwija się od paru lat bardzo dobrze. W tym roku pokazała pełnię możliwości juniorskich. Będzie dalej robiła postępy. Ogólnie na przyszłość patrzę optymistycznie, ale nie ma co ukrywać, że ostatni sezon był smutny.

I stało się tak mimo nowego selekcjonera żeńskiej kadry, a więc Tobiasa Torgersena.

- Nawet patrząc na poprzedni sezon, gdy na trenera Kołodziejczyka spadła tak duża krytyka, to i tak był on lepszy niż ten ostatni. A przecież w tamtym roku nie było Weroniki Nowakowskiej, która teraz była zdecydowaną liderką. A spójrzmy na Monikę Hojnisz, która w całym sezonie zdobyła 13 punktów. Trudno to nawet komentować. Magda Gwizdoń w poprzednim sezonie biegała o wiele lepiej niż teraz. Krystyna Guzik dwa sezony temu była w dziesiątce klasyfikacji generalnej świata. W ostatnim tylko kilka razy zakręciła się w okolicach pierwszej dwudziestki. Ten sezon ratuje chyba tylko szóste miejsce Hojnisz na igrzyskach. Sztafeta była blisko dobrej pozycji, ale wiemy, że ostatecznie trochę zabrakło. Były jeszcze czwarte miejsca Weroniki w Pucharze Świata. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że będzie tak słabo.

Wychodzi na to, że zmiana trenera nie posłużyła drużynie. Co Pan na to?

- Uważam, że ta roszada musiała nastąpić, ale spodziewałem się po niej więcej. Ta ekipa już nie mogła tak funkcjonować, bo pojawiło się zmęczenie. Nie chcę oceniać czy trener jest dobry czy zły. Samo przebywanie z sobą w jednym towarzystwie przez tyle lat było już trudne. Zmiana musiała być, ale liczyłem, że przyniesie to lepsze skutki.

Na dodatek w czasie igrzysk głośno było o mocnym stanowisku Weroniki Nowakowskiej do kibiców, którzy ją krytykują. Jak Pan to ocenia z perspektywy czasu?

- Sądzę, że źle zrobiła. Weronika od początku, we wszystkich wywiadach też o tym mówiła, że przygotowuje się do igrzysk olimpijskich. Tam chciała osiągnąć sukces. Takie sytuacje jej nie pomogły, a tylko przeszkodziły. To jest problem wielu sportowców i nie to nie tylko w Polsce. Zawodnicy spotykają się z krytyką w mediach i hejtem. Nie powinno się jednak tak reagować. Wiem, że to może była tylko chwila słabości, ale to nie się mogło stać. Internet jest dzisiaj bezlitosny. Mogła poczekać z tym do zakończenia igrzysk. Na pewno emocje by opadły. Ujęła by to zapewne tak samo dosadnie, ale w innych słowach.

Potem jeszcze w ostatnim starcie na igrzyskach miała szansę poprowadzić sztafetę do medalu. To się jednak nie udało.

- Nie winiłbym tutaj Weroniki. Będąc na miejscu selekcjonera nie postawiłbym na nią na ostatniej zmianie. Oczywiście, uważam tak w kontekście tego, co się wydarzyło kilka dni przed tym startem. Nie wierzę, że w głowie Nowakowskiej nie było myśli, o tym, co się stanie, jak coś nie wyjdzie. Ona źle nie wystartowała. To była dobra zmiana, ale pojawiło się zbyt duże obciążenie. Bez tego mogła ta zmiana być jeszcze lepsza. Ja bym jej po prostu nie wystawił na ostatniej zmianie. Psychika Weroniki w tym momencie była w dużym napięciu. To, co się dzieło kilka dni przed tym startem na pewno jej nie pomogło.

Weronika Nowakowska kończy karierę. Chyba nie tak sobie to wyobrażała?

- Przykre to wszystko, bo ja było stać na dobre wyniki. Pokazała to na początku sezonu, gdy byłą bardzo regularna. To dawało jej wysokie miejsce w generalce. Mówiła, że chce po igrzyskach pojechać na wszystkie zmagania pucharowe, aby poprawić lokatę w klasyfikacji. Rywalizacja w Pjongczangu sprawiła, że wszystko się posypało. W ostatnich startach była cieniem samej siebie. Spadła w klasyfikacji, a miało przecież być inaczej.

Wróćmy jeszcze do Żuk. Ona może w następnym sezonie być zawodniczką czołowej trzydziestki?

- Może, ale jest kilka elementów do poprawy. Pracowałem z nią przez trzy lata i wiem, że to materiał na gwiazdę i to bardzo dużego pokroju. To jest biathlonistka, która może nas wszystkich, którzy byliśmy przed nią, przeskoczyć. Ma jeszcze sporo braków, ale pod względem biegowym już teraz widzimy, że potrafi być nawet w dwudziestce najlepszych. To już jest bardzo duże osiągnięcie. Kamila ma ogromne rezerwy w strzelaniu, które zajmuje jej zbyt wiele czasu. Czasem traci nawet 20 sekund podczas jednego pobytu na strzelnicy. Na pewno po tym względem zrobi duży postęp.

Mówimy przede wszystkim o naszych biathlonistkach, bo nie liczymy w przyszłości. Ale co z panami?

- Dla mnie to jest trudny temat. Mam z nim do czynienia od 15 lat. Gdy byłem zawodnikiem, co roku dostawałem pytania, co z chłopakami. Za każdym razem mówiłem, aby dać im jeszcze rok. W pewnym momencie pomyślałem, że takie gadanie nie ma sensu. Duże perspektywy miał Krzysztof Pływaczyk. Niestety, jego karierę zatrzymała borelioza. Dzisiaj już nie biega. Doszedł do wniosku, że nie ma to sensu. Szkody w organizmie były zbyt duże. Po nim tak naprawdę nie ma nic. Czekamy na kogoś, ale wątpię czy się doczekamy.

Zaplecza rozumiem, że nie ma żadnego?

- Prowadząc kadrę narodową, wydawało mi się, że mamy zawodników, którzy będą w stanie regularnie zdobywać punkty w Pucharze Świata. Mieliśmy dwie nadzieje, Mateusza Janika i Rafała Penara. Ten drugi już nie trenuje, a pierwszy zrobił kilka kroków do tytułu. Nie wiem, czy jest w stanie się odbudować. Nie mam wglądu do tych młodych zawodników.

Podsumowując, wygląda, że sytuacja polskiego biathlonu, delikatnie mówiąc nie jest różowa.

- Ja bym tak nie powiedział. Uważam, że jest różowa. Mamy młode zawodniczki Żuk i Kingę Mitoraj, które w ciągu kilku lat mogą znaleźć się w czołówce. Mitoraj jest bardzo solidna i regularnie może biegać w dwudziestce. Od czas do czasu będzie mogła znaleźć się wyżej. Nie jest tak źle. Zostaje Hojnisz, w nią cały czas wierzę. Jej potencjał jest naprawdę duży. Przecież w pierwszym sezonie w seniorkach zdobyła medal mistrzostw świata. To nie był przypadek. Wierzę, że Monika może być jedną z zawodniczek z czołówki Pucharu Świata. Teraz pytanie, co z czwartą. Chcemy mieć dobrą drużynę. Wiadomo, że Magda Gwizdoń jest solidna do sztafety w tym momencie, ale nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Lata uciekają. Nie wiadomo, czy dalej będzie trenować Guzik. Nadal się nie zdeklarowała.

A trenerowi kadry pań Tobiasowi Torgensenowi należy dać jeszcze szansę?

- Związek musi podjąć decyzję. Oczekiwania były zdecydowanie większe. Wydaje się, że grono jego następców jest niewielkie. To prawda. Mam jedną kandydaturę, o której nie chcę mówić. Wiem, że w związku jest ona znana. Ostatnio rozmawiałem z byłym prezesem Zbigniewem Waśkiewiczem i on mi powiedział o tej samej osobie. Decyduje oczywiście szefowa związku Dagmara Garasimuk.

Pan nie chciałby objąć drużyny kobiet?

- Praca z młodymi zawodniczkami była bardzo przyjemna. One chcą osiągnąć sukces. Wykonują plan od deski do deski. Nie ma żadnych problemów. Większy kłopot był potem z tymi starszymi. Jednak też przecież je znam, bo z niektórymi startowałem. Nie ma takiego tematu na teraz. Nie zastanawiam się nad tym. Wiem, z iloma wyrzeczeniami to się łączy. Ma rok życia, gdy jestem w domu, normalnie funkcjonuję. Gdy pomyślę, że znów miałbym tyle wyjeżdżać, to mam mieszane uczucia.

Rozmawiał: Krzysztof Srogosz