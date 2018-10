Biegi narciarskie. Randall: Aktywna i pozytywna w walce z rakiem

Los bywa przewrotny. W lutym Kikkan Randall wspólnie z Jessicą Diggins świętowała złoty medal igrzysk olimpijskich w sprincie drużynowym stylem dowolnym, a cztery miesiące później u biegaczki zdiagnozowano raka piersi. - Straszna jest świadomość, że masz raka, ale obiecałam sobie, że będę aktywna i pozytywnie nastawiona podczas całego leczenia - tłumaczy Randall na łamach USA Today.

Randall stała się jedną z twarzy sportów zimowych w Stanach Zjednoczonych, po tym jak wywalczyła pierwszy w historii dla tego kraju złoty medal w biegach narciarskich. Teraz jej walkę z nowotworem śledzą rzesze internautów na całym świecie, z którymi sympatyczna zawodniczka dzieli się informacjami z postępów swojego leczenia.

- Na początku nie możesz w to uwierzyć. Nikt nie spodziewa się usłyszeć: Masz raka. Dla kogoś takiego jak ja, młodego, wydawało się to nie do pomyślenia. Dopiero później dotarła do mnie głębia tego przekazu - mówi Randall.

- Straszna jest świadomość, że masz raka, ale obiecałam sobie, że będę aktywna i pozytywnie nastawiona podczas całego leczenia. Staram się być uparta, a walce z chorobą poświęcam tyle energii, jak podczas zawodów olimpijskich rywalizacji o medale - dodaje biegaczka.

35-latka jest ambasadorką aktywnej walki z rakiem, a dla poprawy nastroju użyna kolorowych skarpet oraz butów. Doświadczenie wyniesione z biegowych tras Randall stara się przekuć na walkę z rakiem, gromadząc wokół siebie ludzi, z którymi ustala plan działania na najbliższe dni. Dotyczy to nie tylko leczenia, ale przede wszystkim aktywności sportowej.

- Staram się wyjść z łóżka każdego dnia. Czasem jest to ciężkie, ale czuję, że jest mi to potrzebne - wyjaśnia Randall, która zakończyła już chemioterapię i czeka teraz na operację oraz późniejszą radioterapię.

- Guz był większy niż początkowo zakładano, coś przedostało się również do węzłów chłonnych. Podczas leczenia nie myślałam jednak o tym, lecz zastanawiałam się czy i kiedy znikną włosy. Czekałam na to. Pod koniec trzeciego tygodnia po pierwszej chemioterapii zobaczyłam, że coś spada z glosy. Poszłam więc do fryzjera, z którym współpracuję od 10 lat i poprosiłam o ogolenie głowy. Teraz jestem całkiem łysa, ale takie coś ma swoje zalety. Przynajmniej łatwo mogę wziąć prysznic - zaznacza Randall.

Amerykanka oprócz złota igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, ma na swoim koncie złoty medal mistrzostw świata w sztafetowym biegu sprinterskim z 2013 roku. Trzykrotnie zdobyła też Małą Kryształową Kulę w sprincie.