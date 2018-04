Koniec dyskwalifikacji Therese Johaug

Po dwóch sezonach na uboczu Therese Johaug ponownie może wrócić do rywalizacji na biegowych trasach. 29-letniej Norweżce 18 kwietnia skończyła się osiemnastomiesięczna dyskwalifikacja za stosowanie niedozwolonych środków.

Zdjęcie Therese Johaug /Scanpix

Ślady niedozwolonego clostebolu wykryto w organizmie Norweżki we wrześniu 2016. Biegaczka tłumaczyła, że zabroniony środek w postaci maści do ust podał jej lekarz reprezentacji, a jej błędem było to, że nie sprawdziła składu medykamentu.

Początkowo Johaug została zdyskwalifikowana na 13 miesięcy, lecz po interwencji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przedłużył ją o pięć miesięcy, na skutek czego zawodniczka nie mogła wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu.

Trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich miała być jedną z faworytek imprezy czterolecia w Korei Południowej.

Wiele wskazuje na to, że Johaug jeszcze w tym sezonie pojawi się na starcie biegu masowego. Biegaczka ma rywalizować w prestiżowym Skarverennet, który kończy sezon narciarski w Norwegii. Bieg odbywa się na dystansie 37 km i rozpoczyna się w miejscowości Finse, do której można się dostać tylko pociągiem. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród Norwegów, ale ze względów bezpieczeństwa została ograniczona przez organizatorów liczba uczestników. W ostatnich latach wzięło w niej udział ponad 12 tys. osób.