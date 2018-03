Triumf Parmakoski na 10 km po zaciętym finiszu, Jaśkowiec 48.

Fińska biegaczka narciarska Krista Parmakoski wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną narciarskiego Pucharu Świata w Falun. Po zaciętej walce na finiszu pokonała prowadzącą długo Norweżkę Marit Bjoergen. Jedyna Polka w stawce - Sylwia Jaśkowiec - zajęła 48. miejsce.

Parmakoski dogoniła Bjoergen w końcówce i wyprzedziła ją na mecie o 0,2 s. Niewiele ponad miesiąc temu zawodniczki te na tym samym dystansie podczas igrzysk w Pjongczangu - ale techniką dowolną - zajęły razem ex aequo trzecie miejsce.

27-letnia Finka wcześniej w zawodach PŚ triumfowała dwa razy. Oba te sukcesy zanotowała w ostatnich miesiącach i to w biegach na 10 km techniką klasyczną - pod koniec stycznia w Planicy i na początku marca w Lahti.

Trzecia w sobotę była wiceliderka klasyfikacji generalnej PŚ Norweżka Ingvild Flugstad Oestberg, która straciła do zwyciężczyni 5,1. Prowadząca w cyklu inna reprezentantka "Kraju Fiordów" Heidi Weng tym razem była 22. (44,1 straty). Jaśkowiec pojawiła się na mecie 2.03,9 po Parmakoski.

Justyna Kowalczyk zrezygnowała tym razem ze startu w Pucharze Świata w ten weekend. W sobotę rywalizowała w norweskim maratonie narciarskim Birkebeinerrennet, który po raz drugi z rzędu wygrała.

Do zakończenia kobiecej rywalizacji w PŚ w tym sezonie został już tylko niedzielny bieg na dochodzenie na 10 km techniką dowolną. Sobotnie rozstrzygnięcia sprawiły, że będą mu towarzyszyć spore emocje. Oestberg zmniejszyła bowiem stratę w klasyfikacji generalnej do Weng, która walczy o zdobycie po raz drugi z rzędu Kryształowej Kuli, do 107 punktów. Przed rozpoczęciem finałowego minicyklu przewaga liderki wynosiła 153 pkt. Za dobrą postawę w minicyklu w Falun można wywalczyć dodatkowe punkty bonusowe po ostatnich zawodach PŚ w sezonie, stąd Oestberg wciąż ma szanse pokrzyżować plany rodaczki.

Zdjęcie Marit Björgen (l.) zog gegen Krista Pärmäkoski die Kürzere / Imago

Wyniki:

1. Krista Parmakoski (Finlandia) 26.00,5

2. Marit Bjoergen (Norwegia) strata 0,2 s

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 5,1

4. Ebba Andersson (Szwecja) 14,5

5. Masako Ishida (Japonia) 14,8

6. Charlotte Kalla (Szwecja) 15,2

...

48. Sylwia Jaśkowiec (Polska) 2.03,9

Klasyfikacja PŚ (po 29 z 30 zawodów):

1. Heidi Weng (Norwegia) 1439 pkt

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 1332

3. Jessica Diggins (USA) 1226

4. Krista Parmakoski (Finlandia) 1114

5. Teresa Stadlober (Austria) 836

6. Marit Bjoergen (Norwegia) 835

...

54. Justyna Kowalczyk (Polska) 106

106. Sylwia Jaśkowiec (Polska) 1

Klasyfikacja PŚ biegów dystansowych:

1. Heidi Weng (Norwegia) 807

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 737

3. Jessica Diggins (USA) 673

...

45. Justyna Kowalczyk (Polska) 45

80. Sylwia Jaśkowiec (Polska) 1