Trudne miesiące w życiu Therese Johaug

Therese Johaug z powodu wykrycia w jej organizmie niedozwolonego clenbuterolu została zawieszona na 18 miesięcy, podczas których nie mogła brać udziału w żadnych zawodach. Gdy kara dobiegła końca, wydawać by się mogło, że najgorsze jest już za filigranową Norweżką, ale wówczas zmarły jej dwie bliskie koleżanki, co mocno podłamało biegaczkę.

Za stosowanie niedozwolonych środków Johaug opuściła dwa sezony Pucharu Świata oraz igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Zawieszenie dobiegło końca kilka tygodni po imprezie czterolecia w Korei Południowej. Norweżka z dużą radością opowiadała o chęci powrotu na trasy biegowe i udowodnienia, że niedozwolone środki nie były jej potrzebne do odnoszenia sukcesów.

Podczas trudnych 18 miesięcy Johaug bardzo mocno wspierała Ida Eide, która w przeszłości była obiecującą biegaczką, ale zrezygnowała z uprawiania tego sportu wyczynowo. Pozostała jednak w gronie bliskich znajomych biegaczki. Rówieśniczka Johaug zmarła niespodziewanie na ulicy, w wyniku zatrzymania akcji serca. Jej siostra razem z Johaug przebywała wówczas na zgrupowaniu reprezentacji.

- Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. Razem świętowałyśmy 30. urodziny, a kilka tygodni później wydarzyła się taka tragedia. Staram się odzyskać normalne życie, ale to zajmie trochę czasu. To wszystko mocno mnie dotknęło - przyznała biegaczka, która zdaje sobie sprawę, że takie wydarzenia mogą ją dotknąć również w przyszłości.

- Zabrzmi to brutalnie, ale życie toczy się dalej. Jutro jest kolejny dzień, a za nim następny. Nauczyłam się jednak nie mieć wysokich oczekiwań wobec siebie i życia – stwierdziła biegaczka, która obecnie przebywa z drużyną narodową w Kvitfjell, gdzie spadł już pierwszy śnieg.

Gdy zmarła Eide Johaug była jeszcze w żałobie po śmierci innej bliskiej koleżanki, także z reprezentacji Vibeke Skofterud, która rozbiła się o skały na skuterze wodnym. Zawodniczka z Roros wspólnie z Marit Bjoergen i Ingvild Flugstad Oestberg niosła trumnę z jej ciałem.

- Podczas trudnych 18 miesięcy bardzo pomagała mi rodzina. Tak jest też teraz. Wspólnie z dziewczynami z reprezentacji tworzymy grupę, która wspiera się nawzajem. Taka grupowa terapia każdej z nas bardzo pomaga w powrocie do normalności – wyznaje Johaug.

Pierwsze zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich 24 listopada w fińskiej Ruce.