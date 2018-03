Abell: Tomasz Adamek będzie wielkim wyzwaniem

- Jeśli mam porównać ubiegłoroczną walkę z Zimnochem do tej kwietniowej, to moim zdaniem będzie to inny rodzaj trudności. Zimnoch i Adamek różnią się pod względem stylu - mówi w rozmowie z bokser.org najbliższy rywal "Górala", Joey Abell (34-9, 32 KO). "Kiler z Minnesoty" skrzyżuje rękawice z Tomaszem Adamkiem (52-5, 30 KO) 21 kwietnia podczas gali Polsat Boxing Night w Częstochowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Adamek – zwycięzca walki wieczoru gali Polsat Boxing Night. WIDEO INTERIA.TV

Abell we wrześniu ubiegłego roku szybko odprawił z kwitkiem innego polskiego ciężkiego, Krzysztofa Zimnocha. i zamknął mu drogę do większych walk z czołówką. 36-letni pięściarz z USA ma swoje zdanie na temat obu pięściarzy. Nie uważa, by byli znacząco do siebie podobni.

Reklama

- Krzysiek jest młodszy i silniejszy, za to Adamek jest prawdziwym weteranem i posiada świetnie umiejętności - uważa najbliższy mocno zmotywowany przeciwnik "Górala". - Nie mogę się doczekać wyzwania - dodaje.

Zapytany o plan na walkę oraz to, co może się wydarzyć w ringu, a w szczególności jak mogą wyglądać pierwsze rundy, Abell odpowiedział zachowawczo. Większość ekspertów twierdzi, że będzie groźny dla Adamka tylko na początku pojedynku, ale sam Amerykanin uważa inaczej.

- Naprawdę nie sądzę, aby wiele się wydarzyło w pierwszych rundach, chyba, że padnie mocniejszy cios. Jedno jest pewne: planuję wygrać, a szczegółowa taktyka zostanie ustalona w przyszłym tygodniu - deklaruje Abell, dla którego będzie to drugi występ na zawodowych ringach nad Wisłą.

31. zawodnik wagi ciężkiej na świecie według portalu Boxrec w pozytywnych słowach wypowiada się o swoim najbliższym przeciwniku.

- Adamek zawsze był jednym z moich ulubionych wojowników i życzę mu wszystkiego najlepszego, ale tak jak lew, król dżungli, zawsze musisz bronić się przed młodszym lwem. Zamierzam rzucić wyzwanie Adamkowi na jego terenie, w ważnym dla Polaków miejscu. Polscy fani są najlepsi na świecie. Kocham ich. Jako fani chcecie dostać najlepszy boks, najlepsze kombinacje. Wszystko to dostaniecie ode mnie i od pana Adamka - obiecuje kwietniowy rywal "Górala".