Adam Kownacki potwierdza: Wracam 25 sierpnia na Brooklynie

Pomimo bardzo intratnej propozycji ze strony słynnego promotora Eddiego Hearna, Adam Kownacki (17-0, 14 KO) nie zmieni swoich planów i ma zaboksować 25 sierpnia w hali Barclay's Center na Brooklynie.

Brytyjski promotor rozpoczął współpracę z platformą DAZN, sportową wersją Netflixa, w ramach której będzie miał do wydania miliard dolarów na gale bokserskie. Hearn zaproponował Polakowi 1,5 miliona dolarów za trzy walki, ale póki co nasz "Babyface" pozostaje wierny galom Ala Haymona.



Główną atrakcją gali na Brooklynie ma być walka Danny'ego Garcii z Shawnem Porterem o wakujący pas WBC wagi półśredniej. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, nie ma podpisów na kontrakcie, ale głównym kandydatem do starcia z Kownackim pozostaje cały czas były mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF, Charles Martin (25-1-1, 23 KO).



Kownacki w ostatnim występie 20 stycznia znokautował w szóstej rundzie groźnego Iago Kiladze.

