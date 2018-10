Adam Kownacki przyjmuje zaproszenie od Lucasa Browne'a

W piątek Lucas Browne (26-1, 23 KO) wrócił do gry efektownym nokautem nad Juliusem Longiem, po czym rzucił wyzwanie Adamowi Kownackiemu (18-0, 14 KO). Po kilku dniach Polak przyjął zaproszenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przepychanki między Furym a Wilderem już się zaczęły. Wideo Eurosport

"Skoro on chce tej walki, zróbmy ją. Nigdy nie unikałem wyzwań. Browne był mistrzem "regularnym" WBA, a wygrana nad kolejnym dawnym mistrzem w moim dorobku będzie następnym krokiem do upragnionego celu, czyli zdobycia tytułu. Chcę być pierwszym polskim mistrzem świata wagi ciężkiej. Jeśli doszłoby do naszej walki, wszystko mogłoby się skończyć ciężkim nokautem już w pierwszej połowie pojedynku" - stwierdził "Babyface".



Przypomnijmy, że Kownacki w zeszłym miesiącu pokonał na punkty po ringowej wojnie dawnego championa IBF, Charlesa Martina.