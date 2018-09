Aleksander Powietkin: Joshua lepszy niż Kliczko

Aleksander Powietkin (34-1, 24 KO) na ringach olimpijskich zdobył wszystko co było do zdobycia, ale w zawodowstwie zadowolił się jedynie pasem WBA Regular. Jedyną porażkę poniósł z rąk Władimira Kliczki, którego z kolei pokonał jego sobotni rywal - Anthony Joshua (21-0, 20 KO). Czy wobec tego Rosjanin jest skazany na pożarcie?

Niekoniecznie. Wielu jest nawet takich, którzy oceniają go jako najtrudniejszego dotąd przeciwnika AJ-a. Owszem, z Kliczką cztery razy był liczony, ale to był inny Kliczko niż ten, który zmierzył się z Anglikiem cztery lata później.

Co prawda "Sasza" tej już do najmłodszych nie należy, lecz ma na koncie wiele świetnych nazwisk i... - On bije mocniej niż Kliczko - stwierdził kiedyś mający "przyjemność" boksować z jednym i drugim Mariusz Wach.

- Na pewno to jeden z trzech najtrudniejszych przeciwników w mojej karierze - mówi z uznaniem o pretendencie Joshua.



Rosjanin odpowiada mu z równie dużym szacunkiem.



- Dla mnie na pewno Joshua jest większym wyzwaniem niż był Kliczko. Dużo minęło już czasu od mojego starcia z Kliczką i dziś jestem dużo silniejszy niż wtedy, mądrzejszy oraz sprytniejszy. Ale Joshua w mojej ocenie jest lepszy niż Wilder i nawet Kliczko w swoim najlepszym momencie - przekonuje challenger.



- Wilder również potrafi mocno uderzyć, lecz Joshua jest lepszy technicznie. Dlatego też będzie większym zagrożeniem - dodał Powietkin.