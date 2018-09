Aleksander Usyk: Joshua mnie nie zachwycił

Aleksander Usyk (15-0, 11 KO) nie ukrywa nawet, że wygraną nad Tonym Bellew (30-2-1, 20 KO) chce sobie otworzyć furtkę do przyszłorocznej walki z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO), mistrzem świata WBA/WBO/IBF wagi ciężkiej. Póki co z Bellew spotka się jeszcze w limicie kategorii cruiser (90,7kg).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli nowy odcinek wattsów. Wideo Eurosport

"Myślę, że on nie ma gabarytów na Joshuę. Może ma styl, ale nie gabaryty" - stwierdził Bellew, który wierzy, że 10 listopada w Manchesterze zatrzyma marsz Ukraińca. "Zgodziliśmy się na walkę z Bellew, żeby się dobrać do Joshuy" - nie ukrywa mistrz olimpijski z Londynu (2012).



W minioną sobotę AJ pokonał przez TKO w siódmej rundzie Aleksandra Powietkina (34-2, 24 KO), choć wcześniej Rosjanin sprawił mu mnóstwo problemów. I po tym co zobaczył, król kategorii cruiser wcale nie obawia się konfrontacji z cięższym o 20 kilogramów Anglikiem.



"Joshua obrał dobrą strategię na Powietkina, ale zbierał sporo niepotrzebnych ciosów. To dosyć niebezpieczna droga do zwycięstwa. Walczył dobrze, ale nie zachwycił mnie" - stwierdził Usyk.