Alvarez po pokonaniu Gołowkina: To oczywiste zwycięstwo

- Poparłem wygraną faktami. To on się cofał. Jestem usatysfakcjonowany, bo dałem świetną walkę. To oczywiste zwycięstwo - stwierdził nowy mistrz świata wagi średniej federacji WBA i WBC Saul "Canelo" Alvarez po pokonaniu Giennadija Gołowkina w rewanżowym starciu w Las Vegas w sobotę.

Przed rokiem walka zakończyła się kontrowersyjnym remisem, ale przed jej rozpoczęciem pięściarze nie byli skonfliktowani. Tym razem zapowiadali wojnę, bo poróżnił ich werdykt i kwietniowa wpadka dopingowa Meksykanina.

Alvarez zadał Gołowkinowi pierwszą porażkę od 2005 roku, kiedy ten walczył jeszcze na amatorskich ringach. W zawodowstwie Kazach do soboty nie przegrał ani razu w 39 potyczkach. Z hali T-Mobile w Las Vegas jeden i drugi wyszli z rozbitymi łukami brwiowymi po stoczeniu pasjonującego pojedynku na dystansie 12 rund.

- To była bardzo zacięta walka - przyznał w ringu Alvarez.

- Szukałem nokautu, ale było o to ciężko. To świetny pięściarz, ale na koniec to ja wygrałem. Czuję ogromne emocje. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli. To jest dla nich, niech żyje Meksyk - cieszył się "Canelo", który został mistrzem świata przed licznie zgromadzą ze swojego kraju publicznością oraz w dniu narodowego święta niepodległości.

Alvarez ma na koncie jedną porażkę, jakiej doznał w 2013 roku z Floydem Mayweatherem.

