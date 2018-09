Alvarez pokonał Gołowkina, ale w roli głównej znów sędziowie

Giennadij Gołowkin stracił pasy mistrza świata federacji WBA i WBC w wadze średniej, po porażce na punkty, w rewanżu z Saulem "Canelo" Alvarezem, w sobotę w Las Vegas. Kazach przegrał nie jednogłośnie na punkty 114-114, 113-115, 113-115, co zaskakuje, bo ta walka była na remis. Kazach nie chciał udzielać żadnego wywiadu w ringu i wściekły poszedł do szatni

Giennadij Gołowkin zapowiadał ringową wojnę w rewanżu z Saulem "Canelo" Alvarezem w sobotę. Meksykanin mówił za to, że chce rywalowi urwać głowę. O ile pierwsza walka z września ubiegłego roku nie rodziła żadnej złej krwi, a obaj pięściarze darzyli się raczej obojętnością, o tyle drugą podsycały złe emocje.

Złożyły się na to dwie sprawy. Poprzednie starcie zakończyło się kontrowersyjnym remisem, gdy jeden z sędziów wskazał na wysokie zwycięstwo Alvareza, z czym Gołowkin nie potrafił się pogodzić tak, jak większość pięściarskiego środowiska. Argumentowano, że nawet jeśli Meksykanin wygrał pojedynek, to nie mógł tego zrobić aż z tak dużą przewagą punktów. Oczywiście obaj uważali się za zwycięzców, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach.

Druga kwestia dotyczyła tego, że rewanż pierwotnie miał się odbyć w maju tego roku, ale do niego nie doszło. W organizmie Alvareza wykryto niedozwolony klenbuterol i Komisja Sportowa Stanu Newada zawiesiła 28-latka, który tłumaczył się spożyciem skażonego mięsa. Kazach nie dawał tym tłumaczeniom wiary, nazywał młodszego od siebie pięściarza oszustem.

W sobotę Alvarez wyglądał lepiej niż w pierwszej walce. W jego przypadku problem leżał w tym, że swoimi kombinacjami z rzadka potrafił na początku przechytrzyć przeciwnika. Gołowkin natomiast nie silił się na frontalne ataki, tylko popisywał się znakomitym lewym prostym, który dawał mu, wydawało się, przewagę przynajmniej w siedmiu rundach.

Sędziowie widzieli to jednak inaczej. Do 11. rundy na kartach wszystkich prowadził Alvarez 105-104, a o werdykcie zdecydowały ostatnie trzy minuty.

Meksykanin i Kazach posyłali mnóstwo ciosów. Imponowali przygotowaniem fizycznym. Szczególnie znacznie starszy Gołowkin, co mogło stanowić lekką przewagę rywala. Ale poradził sobie pod tym względem znakomicie. Alvarez najlepiej zaprezentował się w ósmej rundzie. Gołowkin popisał się znakomitą kombinacją lewy - prawy w dziesiątym starciu. Meksykanin otrzymał dwa potężne ciosy i jakimś cudem to wytrzymał. Na początku finałowej rundy broniący pasów Kazach poszedł ostro do przodu i zepchnął rywala do defensywy. Alvarez nie pozostawał dłużny i wyszedł spod presji. Walkę kończyli z porozbijanymi łukami brwiowymi, ale po jej zakończeniu z szacunkiem sobie podziękowali.

Werdykt po końcowym gongu jednak mocno zaskoczył. I szacunku Gołowkin raczej nie będzie mieć dla nikogo. Sędzia Glenn Feldman wyliczył remis 114-114, podczas gdy Dave Moretti i Steve Weisfeld wskazali na zwycięstwo pretendenta 115-113.

- Jestem wspaniałym wojownikiem i w dzisiejszy wieczór to pokazałem - cieszył się Alvarez, który w statystykach Compubox posłał więcej potężnych ciosów od przeciwnika (143-116) i miał większość skuteczność procentową wszystkich trafień. Gołowkin statystykę "powepunchów” poprawił dopiero w sześciu ostatnich rundach, gdy uderzył tak 70-krotnie. Obrońca tytułu wyprowadził natomiast więcej ciosów i większą liczbę trafił (łącznie 879-622, celnych 234-202).

Ustępujący mistrz stał w ringu zdumiony i nie dowierzał, kiedy dookoła szaloną radością cieszył się obóz przeciwnika w dniu meksykańskiego dnia niepodległości. Giennadij Gołowkin nie miał ochoty na żadne rozmowy po walce, wściekły poszedł do szatni z poczuciem, że dwukrotnie zasłużył na zwycięstwo, a w rzeczywistości raz zremisował i raz przegrał. To jego pierwsza porażka w nieskazitelnej dotąd karierze.

