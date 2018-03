Andrzej Fonfara będzie walczył w Warszawie?

Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Fonfara (29-5, 17 KO) swój debiut w kategorii junior ciężkiej zanotuje w Polsce. "Książę" poinformował dziś, że kolejny pojedynek stoczy najprawdopodobniej 16 czerwca na warszawskim Torwarze.

Zdjęcie Andrzej Fonfara /AFP

30-latek nad Wisłą boksował dotąd tylko raz - w swojej pierwszej zawodowej walce w 2006 roku w Ostrołęce. Od tamtej pory wszystkie pojedynki Fonfara toczył za oceanem. Polak wielokrotnie deklarował jednak, że chciałby w przyszłości powrócić na ojczystą ziemię i wygląda na to, że wkrótce będzie miał ku temu okazję.



"16 czerwca wracam na ring. Początkowo miał być to Nowy Jork, ale ostatecznie będzie to Warszawa. Super, na pewno przyjdzie dopingować mnie wielu kibiców" - poinformował Fonfara w rozmowie z zapinamypasy.pl.



Przypomnijmy, że Andrzej Fonfara po raz ostatni pojawił się między linami w czerwcu zeszłego roku, kiedy to przegrał przed czasem mistrzowski pojedynek z Adonisem Stevensonem.