Andrzej Fonfara na Torwarze z zagranicznym rywalem

Andrzej Fonfara powróci na ring 16 czerwca podczas gali na warszawskim Torwarze. Przeciwnik Polaka nie jest jeszcze znany, ale na pewno będzie nim rywal z zagranicy. Jednocześnie ”Polski Książę” w rozmowie z eurosport.interia.pl nie wykluczył walk rodakami i zdradził, że oprócz Warsaw Sports Group galę może promować ktoś jeszcze.

Zdjęcie Andrzej Fonfara /Newspix

Ostatni pojedynek Fonfara (29-5, 17 KO, 1 NC) stoczył w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas przegrał swoje drugiej starcie w karierze o mistrzostwo świata w kategorii półciężkiej. Ponownie lepszy od Polaka okazał się czempion federacji WBC Adonis Stevenson. ”Polski Książę” nie ukrywa, że był rozczarowany swoją postawą i dlatego podjął decyzję o przejściu kategorię wyżej.

- Moje oczekiwania, co do drugiej walki ze Stevensonem były zdecydowanie większe. Ten rewanż nie poszedł po mojej myśli. Miałem trochę problemów z wagą, ale nie chcę się w ten sposób tłumaczyć, przegrałem szybko, w drugiej rundzie, narożnik mnie poddał – powiedział eurosport.interia.pl.

- Wspólnie z trenerem podjęliśmy decyzję, że będziemy zmieniać kategorię wagową. Jestem wysokim zawodnikiem, mam duży zasięg rąk, zmienimy trochę treningi i 16 czerwca wrócę – podkreślił.

Fonfara zaprezentuje się kibicom na warszawskim Torwarze. Jak przyznał od lat chciał stoczyć walkę w Polsce, ale zawsze ”brakowało konkretów”. Tym razem wszystko zagrało tak, jak powinno.

- Cieszę się, że wracam i przede wszystkim, że wracam na Torwarze. To obiekt, który jest bardzo blisko związany z Legią Warszawa i jej kibicami, a ja również jestem kibicem tego klubu – wyznał.

- To jest dobry czas na organizację walki w tym miejscu. Skończył mi się kontrakt z moimi dotychczasowymi promotorami Warriors Boxing, jestem wolnym zawodnikiem. Podpisałem kontrakt promocyjny z Warsaw Sports Group, to była również ich inicjatywa. Czy dołączy ktoś jeszcze? Rozmawiamy z różnymi osobami, nie chcę teraz zdradzać żadnych nazwisk. Mamy datę i zaklepany Torwar, a kto jeszcze będzie to robił? Wkrótce powinna pojawić się informacja na ten temat – zdradził pięściarz.

Na Torwarze przeciwnikiem Fonfary ma być zawodnik z zagranicy. Jednak w przyszłości nie wyklucza starcia z innym polskim pięściarzem.

- Mamy dużo chłopaków w tej kategorii, jest Krzysztof Głowacki, Krzysztof Włodarczyk, Mateusz Masternak, ale na razie nie chcę robić polsko-polskich pojedynków. Najpierw wolę stoczyć parę walk z zagranicznymi przeciwnikami. A później? Jeśli pojawi się dobra propozycja i dogadamy się, to czemu nie. Takie walki są teraz bardzo popularne u nas w kraju – tłumaczy.

Piotr Onami