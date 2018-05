Anthony Joshua: Nie interesuje mnie Powietkin, chcę walki z Wilderem

​Aleksander Powietkin (34-1, 24 KO) chce walczyć z Anthonym Joshuą (21-0, 20 KO), tylko że Anglikowi niezbyt śpieszno do takiej potyczki. Mistrz IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej wciąż celuje w championa federacji WBC, Deontaya Wildera (40-0, 39 KO).

Rosjanin jest obowiązkowym pretendentem dla Anglika z ramienia WBA i WBO, jednak AJ patrzy wyżej. On chce być bezdyskusyjnym królem.



Powietkina traktuje zaś jako zło konieczne i spotka się z nim dopiero wtedy, gdy zawiśnie nad nim groźba odebrania tytułu.

- Mam nadzieję, że moim kolejnym rywalem będzie Wilder. On jest moją ostatnią przeszkodą. To moje przeznaczenie. W tej chwili jesteśmy w trakcie negocjacji, dyskutowania nad ofertami oraz wszystkimi szczegółami, jak na przykład stacje telewizyjne, konferencje prasowe, godzina startu transmisji PPV czy w ogóle miejsce walki. Jeśli mam być szczery, to niezbyt interesuje mnie starcie z Powietkinem. Chcę walczyć z Wilderem. Pojawiła się szansa na walkę o wszystkie pasy jeszcze w tym roku i teraz powinniśmy się na tym skoncentrować. O Powietkinie pomyślimy potem - mówi AJ.

Przypomnijmy, że strona amerykańska zaoferowała Joshui gwarantowaną kwotę 50 milionów dolarów za przyjazd na teren Wildera. Obie strony wciąż negocjują najlepsze rozwiązanie.

Jeśli nic nie wyjdzie z tych rozmów, Joshua będzie zmuszony walczyć z Powietkinem, natomiast przeciwnikiem Wildera będzie Dominic Breazeale (19-1, 17 KO).

