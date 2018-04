Anthony Joshua: Nie interesuje mnie Powietkin. Wolę walczyć z Wilderem

- Oferujemy mu walkę u nas o cztery pasy z opcją rewanżu - mówi Anthony Joshua (21-0, 20 KO) o ewentualnym starciu z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Anglik jest w posiadaniu tytułów WBA/WBO/IBF wagi ciężkiej, a do Amerykanina należy pas WBC.

Zdjęcie Anthony Joshua (z prawej) niedawno pokonał na punkty Josepha Parkera /AFP

"Bardzo chcę tego pojedynku. Wcześniej Wilder dużo mówił na ten temat, ale ja koncentrowałem się na Parkerze. Teraz możemy więc porozmawiać, a ja mogę pomyśleć w stu procentach o nim. Wystosujemy kolejną ofertę dla drużyny Wildera. To będzie bardzo ciekawa propozycja, która powinna ich zainteresować" - nie ukrywa AJ.



"Gdyby to on zaoferował mi takie warunki, z opcją rewanżu, przyjąłbym ją natychmiast. Zobaczymy więc, jak on na to zareaguje. Możemy najpierw spotkać się w Wielkiej Brytanii, a potem w USA. Będąc mistrzem świata powinieneś boksować wszędzie. W tej chwili w Wielkiej Brytanii jest wielkie zapotrzebowanie na boks i pierwsza walka musi się odbyć właśnie tu, mam nadzieję na stadionie Wembley albo w Cardiff" - kontynuował siejący postrach wśród innych Anglik.



Nad Joshuą wisi obowiązkowa obrona z ramienia federacji WBA z Aleksandrem Powietkinem (34-1, 24 KO). Champion wolałby od razu skrzyżować rękawice z "Brązowym Bombardierem", lecz zdaje sobie sprawę z tego, że być może najpierw będzie zmuszony dać szansę Rosjaninowi.



"Nie za bardzo jestem zainteresowany walką z Powietkinem, skupiam się bardziej na Wilderze. Chcę jednak utrzymać wszystkie pasy i stać się bezdyskusyjnym mistrzem. Mam więc nadzieję, że uda się przetrzymać potyczkę z Powietkinem do przyszłego roku. To bardzo mocno bijący zawodnik, ale miałby ze mną szansę tylko trafiając czymś z zaskoczenia. On nie byłby w stanie mnie wyboksować lub przechytrzyć. Póki co skupiam się na unifikacji z Wilderem" - zakończył Joshua.