Anthony Joshua: Parker nie ma dość siły, żeby mnie znokautować

Anthony Joshua (20-0, 20 KO) nie daje wiary pogróżkom Josepha Parkera (24-0, 18 KO), który zapowiada, że go znokautuje, gdy 31 marca pięściarze zmierzą się na stadionie w Cardiff.

Zdjęcie Anthony Joshua i Joseph Parker już wkrótce skrzyżują rękawice /AFP

"On twierdzi, że mam szklaną szczękę. Chcę się przekonać, czy ma siłę. Nie sądzę, aby miał jej na tyle dużo, by móc ją zdetonować na mojej szczęce i mnie znokautować" - stwierdził Anglik w programie "The Gloves Are Off" telewizji Sky Sports.



"Uwierz mi, że mam siłę" - skomentował Nowozelandczyk.



Joshua zapytał wtedy przeciwnika wprost, czy go znokautuje. "Jasne, że tak" - odpowiedział Parker.



W stawce pojedynku w Cardiff znajdą się pasy IBF, WBA, WBO i IBO w wadze ciężkiej.