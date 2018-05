Anthony Joshua: Zamierzam Wilderowi zgotować piekło

Promotor pracuje nad różnymi opcjami, ale Anthony Joshua (21-0, 20 KO) naciska swojego szefa tylko na starcie z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Lepszy z tej dwójki zostałby pierwszym w historii bezdyskusyjnym królem z czterema pasami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh o statusie gwiazdy na "Narodowej Gali Boksu". Wideo INTERIA.TV

Oczywiście w niedalekiej przeszłości bezdyskusyjnymi mistrzami byli Lewis, Holyfield czy Tyson, ale wtedy nie traktowano jeszcze poważnie federacji WBO, a liczyły się tylko tytuły WBC, WBA i IBF. Od kiedy organizacja World Boxing Organization traktowana jest na równi z tamtymi trofeami, nikt w wadze ciężkiej nie pozbierał wszystkich tych pasów. Wilder lub Joshua mogą być tym pierwszym.

Reklama

AJ nie obawia się nikogo i od początku zawodowej kariery nie unikał trudnych wyzwań. Debiut z Emanuelem Leo (8-0), w siódmej walce twardy Matt Skelton (28-8), a w szesnastym starcie atak na panującego mistrza świata Charlesa Martina (23-0-1). A potem jeszcze legendarny Władimir Kliczko (64-4). Nie ma więc takiej opcji, by potężne ciosy "Brązowego Bombardiera" przestraszyły angielskiego króla nokautu.

- Na szczęście mamy wystarczająco dużo czasu, by doprowadzić do naszej walki. I pracujemy nad tym. Właśnie wysłaliśmy mailem kolejną oficjalną ofertę drużynie przeciwnej. Nie mam przecież nic do stracenia i zamierzam zgotować mu piekło. Wyru...m go bardzo mocno. Udowodniłem już, że gdy trafię do piekła, potrafię z niego wrócić. I dobrze się przy tym bawię. To jest mój czas. Obaj jesteśmy zawodnikami z bardzo mocnym uderzeniem, więc będzie ciekawie. Swoje ciosy będę składał w kombinacje i od początku ruszę na niego. Postaram się zranić Wildera już na początku walki - obiecuje swoim kibicom AJ.