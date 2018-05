Będzie walka Joshua - Wilder? Decyzja w ciągu trzech tygodni

Promotor Anthony'ego Joshuy (21-0, 20 KO) poinformował, że w ciągu najbliższych trzech tygodni powinno się wyjaśnić, kto będzie kolejnym rywalem zunifikowanego mistrza wagi ciężkiej.

- Rozmawiamy w tej chwili z trzema czy czterema zawodnikami w kontekście następnej walki Joshuy. Musimy podjąć jakąś decyzję w ciągu maksymalnie trzech tygodni. Anthony jest już właściwie gotowy, by zacząć treningi - stwierdził Eddie Hearn.

Cały czas trwają starania, by doprowadzić do wielkiego pojedynku z mistrzem WBC Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Jak dotąd reprezentanci obu pięściarzy nie osiągnęli porozumienia w tej sprawie. W ubiegły piątek miało dojść do ich spotkania, ale przedstawiciele Wildera postanowili je odwołać.

- Jeśli mamy ryzykować, a ta walka to ryzyko dla obu zawodników, musimy się upewnić, że wszystko będzie się zgadzać, że Joshua zostanie potraktowany w należyty sposób. Nie chcemy sprawiać problemów, nie mamy 40 pytań, na które muszą odpowiedzieć, tylko kilka podstawowych, by się dowiedzieć, czy jest w ogóle szansa, żeby doszło do tego pojedynku - powiedział Hearn.

Jeśli nie Wilder, kolejnym rywalem Joshuy będzie prawdopodobnie Jarrell Miller (21-0-1, 18 KO).