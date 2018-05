Bellew - Haye. Prawie pięć kilogramów różnicy na ceremonii ważenia

Tony Bellew (29-2-1, 19 KO) ważył 95,4 kg, a David Haye (28-3, 26 KO) 99,8 kg podczas oficjalnej ceremonii ważenia przed sobotnią galą w Londynie. Starcie Anglików będzie rewanżem za poprzednią walkę, którą w marciu 2017 roku wygrał Bellew przez techniczny nokaut.

Okazuje się, że obaj pięściarze wagi ciężkiej mocniej staranniej popracowali nad masą i wnieśli na wagę mniej kilogramów.

Później "Hayemaker" i "Bombardier" spojrzeli sobie w oczy i wtedy między nimi lekko zaiskrzyło, ale nie doszło do żadnych ekscesów. Obaj zrobili to, co trzeba, promując na ostatniej prostej swoje starcie na O2 Arena w Londynie.

Transmisja gali od godz. 20 na antenie Polsatu Sport Extra.

