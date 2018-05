Boks. Czerkaszyn: Mogę walczyć z każdym, kogo wskaże promotor

2 czerwca na gali KnockOut Boxing Night 2 w Rzeszowie kolejną walkę stoczy utalentowany Fiodor Czerkaszyn (9-0, 6 KO). 22-letni Ukrainiec z polskimi korzeniami w swoim debiucie w barwach grupy KnockOut Promotions na gali w Wałczu potrzebował zaledwie 17 sekund, by znokautować doświadczonego Daniela Urbańskiego.

- Nie jest tajemnicą, że lubię bić na wątrobę, z Urbańskim mi się to udało i było po walce. Tak czasami bywa - podsumowuje swój występ Czerkaszyn, który przekonuje, że nie obawia się trudnych wyzwań.



- Mogę walczyć z każdym, kogo wskaże mi promotor, tak było przed walką z Urbańskim i tak będzie teraz przed galą w Rzeszowie. Dostaję nazwisko przeciwnika i biorę się do roboty - mówi bokser z Charkowa, o którym w ciepłych słowach wypowiada się trener Fiodor Łapin.



- Chłopak od początku, gdy przybył na naszą salę treningową, dawał z siebie wszystko i pokazywał, jak bardzo mu zależy. Zresztą pokazywał też podczas sparingów, że ma duże umiejętności. Fiodor bardzo ciężko pracuje, jest dojrzały, widać, że wie, czego chce w życiu. W swojej karierze widziałem już wiele zmarnowanych talentów, więc nie chcę składać teraz deklaracji, co do jego przyszłości, ale potencjał ma chłopak wielki - ocenia szkoleniowiec KnockOut Promotions.



Na gali w Rzeszowie oprócz Fiodora Czerkaszyna zaboksuje także inny talent młodego pokolenia Paweł Stępień (9-0, 8 KO) oraz niedawny pogromca Alberta Sosnowskiego Łukasz Różański (8-0, 7 KO). W pojedynku wieczoru kibice obejrzą dwukrotnego mistrza świata wagi junior ciężkiej Krzysztofa Włodarczyka (54-4-1, 38 KO) w starciu z Nigeryjczykiem Olanrewaju Durodolą (27-5, 25 KO).