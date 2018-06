Boks. Doradca Wildera: W piątek obóz Joshuy dostanie od nas kontrakt

Przeciąga się opera medialna pod tytułem "Czy dojdzie do walki Joshuy z Wilderem". I obie strony grają w tą gierkę od dłuższego czasu. Dziś Shelly Finkel zapewnił, że w piątek Brytyjczycy dostaną kontrakt zwrotny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szpilka żądny walk z Polakami! „Kibice chcą złej krwi”. Wideo INTERIA.TV

- Chcę zaznaczyć, że Deontay chce tej walki dużo bardziej niż Joshua. Niech świadczy o tym choćby fakt, że przyjął słabe pieniądze jak na pojedynek o taką stawkę, a do tego zgodził się boksować na terenie Joshuy w Wielkiej Brytanii. Anthony natomiast odrzucił naszą ofertę wartą 50 milionów dolarów plus inne zyski. Eddie Hearn nie odpowiedział nam nawet na tą propozycję - stwierdził Finkel.

Reklama

Doradca Wildera dodał: - Przypomnijmy sobie chronologicznie jak to wyglądało. 11 czerwca Wilder zaakceptował warunki grupy Matchroom i zgodził się walczyć w Wielkiej Brytanii, czym bardzo ich zaskoczył. Hearn zapowiedział, że do 15 czerwca prześle nam kontrakt. Zrobił to dopiero 19 czerwca, ale mieliśmy zastrzeżenia co do dwóch punktów. Dostaliśmy odpowiedź dopiero 22 czerwca. Wczoraj przekazałem im, że odeślemy podpisany kontrakt w piątek 29 czerwca. Takie są fakty i w piątek Hearn będzie miał u siebie kontrakt - zapewnia Finkel.

Przypomnijmy, że Joshua jest mistrzem świata wagi ciężkiej według federacji IBF, WBA i WBO. Do Wildera należy tytuł w wersji WBC.