Boks. Fiodor Czerkaszyn zostanie sprawdzony przez niedawnego rywala Jonaka

Mieszkający w Belgii Tunezyjczyk Ayoub Nefzi (26-10-2, 5 KO) będzie rywalem Fiodora Czerkaszyna (9-0, 6 KO) 2 czerwca na gali KnockOut Boxing Night 2 w Rzeszowie.

Nefzi, który w swojej karierze sięgał po pasy IBF Continental Africa i IBF International, znany jest polskiej publiczności z pojedynku z Damianem Jonakiem. W maju 2015 roku pięściarz z Tunezji przeboksował z niezwyciężonym Ślązakiem pełne dziesięć rund, przegrywając ostatecznie na punkty.



- Jest niewygodny niełatwo go trafić, ale to będzie dla mnie wyzwanie - opisuje przeciwnika Czerkaszyn, który w maju zadebiutował w barwach KnockOut Promotions, efektownie nokautując w 17 sekund doświadczonego Daniela Urbańskiego.



- Nie nastawiam się na powtórkę, tak szybki nokaut raczej nie trafi mi się zbyt prędko. Ja zawsze wychodzę do ringu z założeniem, że przebokuję cały dystans, a jak będzie to zobaczymy - mówi Ukrainiec o polskich korzeniach, dodając z uśmiechem: - Może jednak uda mi się go upolować...



Główną atrakcją czerwcowej gali w Rzeszowie, która zakończy drugi dzień Kongresu Sztuk Walki w G2A Arena, będzie starcie dwukrotnego mistrza świata wagi junior ciężkiej Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka z Nigeryjczykiem Olanrewaju Durodolą. W ringu zaprezentują się także m.in. utalentowany Paweł Stępień oraz pogromca Alberta Sosnowskiego Łukasz Różański, który stanie naprzeciw Brytyjczyka Michaela Sprotta. Transmisja z imprezy w TVP Sport i TVP 1.