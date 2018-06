Boks. Fonfara i Siłłach w limicie przed walką w Warszawie

Podczas piątkowej gali na warszawskim Torwarze swój debiut w kategorii junior ciężkiej (90,7kg) zanotuje Andrzej Fonfara (29-5, 17 KO), choć zgodził się on walczyć z Ismajiłem Siłłachem (25-5, 19 KO) w umownym limicie 87,5kg.

W czwartek obaj pięściarze bez problemu osiągnęli ten limit. "Polski Książę" wniósł na wagę 87,3 kg, czyli dokładnie tyle samo, co jego ukraiński rywal.

Dla Fonfary, zdeklarowanego kibica Legii Warszawa, starcie z Siłłachem będzie szczególne. 30-latek wróci na polski ring po 12 latach nieobecności. Mieszkający w Chicago rodak dotąd tylko raz boksował na ringu zawodowym w ojczyźnie, przy okazji debiutu w gronie profesjonalistów w 2006 roku w Ostrołęce.



Polak, jeśli jeszcze chce się liczyć w boksie, musi pokonać Siłłacha, lecz wraca w niełatwych okolicznościach. Zmiana kategorii wagowej to jedno, ale za Fonfarą roczna przerwa po dotkliwej porażce z rąk Adonisa "Supermana" Stevensona.



Wyniki ceremonii ważenia



kategoria cruiser: Andrzej Fonfara (29-5, 17 KO) vs Ismajil Siłłach (25-5, 19 KO) - 10 rund (Fonfara 87,3kg - Siłłach 87,3kg)

kategoria cruiser: Michał Cieślak (16-0, 10 KO) vs Dusan Krstin (8-9, 2 KO) - 8 rund (Cieślak 90,9kg - Krstin 91,3kg)



kategoria cruiser: Michał Olaś (5-0, 4 KO) vs Ramazi Gogichaszwili (32-25-2, 19 KO) - 8 rund (Olaś 91,5kg - Gogichaszwili 91,2kg)



waga ciężka: Arkadiusz Wrzosek vs Said Kasongo - 4 rundy (Wrzosek 106,3kg - Kasongo 145,5kg)



dywizja średnia: Paweł Rumiński (3-2, 3 KO) vs Grzegorz Niedźwiedzki - 6 rund (Rumiński 72,4kg - Niedźwiedzki 72,6kg)

Transmisja gali Warsaw Boxing Night w sobotę od godz. 19 w Polsacie Sport Fight oraz od godz. 20 na antenie Polsatu Sport.