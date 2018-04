Boks. Fury do Joshuy: Kołku, walcz ze mną

Tyson Fury (25-0, 18 KO) zamieścił na jednym z portali społecznościowych wideo, na którym krytykuje Anthony’ego Joshuę i Josepha Parkera oraz prosi pierwszego z wymienionych, by nie przyjmował walki z Amerykaninem Deontayem Wilderem. Brytyjczyk szybko skasował nagranie, ale internauci zrobili swoje.

W sobotni wieczór Joshua pokonał Parkera na punkty i do tytułów mistrzowskich federacji WBA, IBF i IBO dołożył pas WBO. Walka stała na wysokim poziomie taktycznym i technicznym, ale zabrakło mocnych ciosów i ”fajerwerków”, jakich można było się spodziewać od potężnie bijących pięściarzy. Tyson Fury nie był pod wrażeniem tego, co zobaczył.

- Oglądałem właśnie tych dwóch i mówię wam, to dwa kołki. Oni nie są wystarczająco dobrzy, by zostać moimi sparingpartnerami. Zero odwagi, zero błysku, zero widowiska, po prostu strata pieniędzy – powiedział Brytyjczyk.

- Jest tylko jeden Tyson Fury. To mój rok. Parker jest, kim jest – młodym gościem, który próbuje. AJ to kołek, żadna wielka gwiazda. Pokonałbym go w mojej pierwszej walce po powrocie - trafiłbym prostym, poprawił prawym sierpowym, trafiałbym na dół i na górę. To była g... walka i g... występ dwóch pięściarzy – stwierdził.

Coraz więcej mówi się o konfrontacji Joshuy z mistrzem federacji WBC Deontayem Wilderem. Ich walka może się odbyć już latem. Fury nie chce, by posiadacz czterech pasów wychodził do ringu z Amerykaninem.

- Słuchaj AJ, proszę, nie walcz z Wilderem, bo on cię znokautuje i zabierze 50 milionów funtów, które są moje. Pozwól, że to ja cię złamię, ty mały bumie – podkreślił.

Fury miał dwa lata przerwy od boksu i nie wiadomo, kiedy stoczy kolejną walkę. Mówi się o kwietniu, maju i czerwcu, ale na razie brakuje konkretów.

