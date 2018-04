Boks. Jarrett Hurd zunifikował pasy mistrzowskie federacji WBA i IBF

Amerykański bokser Jarrett Hurd (22-0, 15 KO) wygrał w Las Vegas niejednogłośnie na punkty z Kubańczykiem Erislandym Larą (25-3-2, 14 KO) i zunifikował pasy mistrzowskie federacji WBA i IBF wagi super półśredniej.

Zdjęcie Boxing gloves (LaPresse) /LaPresse

27-letni Hurd był zdecydowanie aktywniejszy i łatwo przechodził do półdystansu, za to Lara, który przegrał po raz pierwszy od prawie czterech lat, boksował z kontry, ale jego ciosy były bardziej widoczne. Pojedynek był zacięty i do samego końca trzymał w napięciu.

W 12. rundzie po serii ciosów Amerykanin posłał Kubańczyka na deski. Lara jednak zdołał dotrwać do końcowego gongu. Werdykt był niejednogłośny: dwóch jurorów punktowało 114-113 dla Hurda, zaś trzeci 114-113 dla jego przeciwnika.