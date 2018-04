Boks. Jonak z nowym rywalem, Ndafoluma nie otrzymał wizy

Groźny Lukas Ndafoluma (11-1, 3 KO) nie otrzymał wizy i ostatecznie nie będzie mógł podczas sobotniej gali "Polsat Boxing Night" w Częstochowie stanąć w ringu naprzeciw Damiana Jonaka (39-0-1, 21 KO). Ale organizatorzy szybko znaleźli mu zastępstwo.

Zdjęcie Damian Jonak (z lewej) /Łukasz Kalinowski /East News

Wobec absencji Namibijczyka rywalem powracającego między liny po trzech latach przerwy pięściarza ze Śląska będzie mocno bijący Argentyńczyk Marcos Jesus Cornejo (19-1, 18 KO).

Reklama

"El Indio" zdecydowaną większość swoich potyczek zakończył przed czasem w pierwszych rundach, choć nie miał dotąd okazji boksować z żadnym pięściarzem z szerokiej światowej czołówki.

Po raz ostatni pojawił się w ringu w listopadzie ubiegłego roku, stopując w pierwszym starciu Davida Urkiza.

Poniżej przypominamy pełną rozpiskę sobotniej gali "Polsat Boxing Night" w Częstochowie.

Tomasz Adamek (52-5, 30 KO) vs Joey Abell (34-9, 32 KO)

Mateusz Masternak (40-4, 27 KO) vs Youri Kalenga (23-4, 16 KO)

Adam Balski (11-0, 8 KO) vs Denis Graczew (16-6-1, 9 KO)

Damian Jonak (39-0-1, 21 KO) vs Marcos Jesus Cornejo(19-1, 18 KO)

Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) vs Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO)

Robert Parzęczewski (18-1, 11 KO) vs Tim Cronin (11-1-1, 2 KO)

Łukasz Wierzbicki (15-0, 6 KO) vs Michał Żeromiński(13-3-1, 1 KO)

Michał Chudecki (11-2-1, 3 KO) vs Damian Wrzesiński(13-1-1, 5 KO)