Boks. Komandos Kostecki stoczy walkę na gali w Kopalni Soli w Wieliczce

Były mistrz Polski i zwycięzca Turnieju Feliksa Stamma - Mateusz Kostecki, wystąpi podczas organizowanej przez Tomasza Babilońskiego 27 października gali Underground Boxing Show X w Wieliczce. Dla Mateusza to będzie występ przed własną publicznością, bowiem pochodzi z Wieliczki, zaś jego pierwszym trenerem był Władysław Ćwierz, ten sam, u którego zaczynał karierę Artur Szpilka.

- W Kopalni Soli w Wieliczce, 125 metrów pod ziemią, fani zobaczą nie tylko ciekawe pojedynki zawodowe, na czele ze starciem górnika Roberta Talarka z amerykańskim żołnierzem Johnem Rene, ale też trzy walki amatorskie z udziałem żołnierza-komandosa Mateusza Kosteckiego (-69kg), Ryszarda Lewickiego (-75kg) i Sebastiana Wiktorzaka (-81kg) - mówi organizator podziemnej gali.

27-letni Kostecki ma w dorobku wiele sukcesów na ringach olimpijskich - w 2015 roku został Mistrzem Polski pokonując w finale Przemysława Zyśka, a w tym roku zdobył srebrny medal MP, przegrywając o złoto z Mikołajem Toberą 2:3. W 2017 roku bokser z Wieliczki zwyciężył w Turnieju Feliksa Stamma, wygrywając między innymi w półfinale z Damianem Kiwiorem i w finale z Irlandczykiem Kieranem Molloyem. W tym sezonie wywalczył brązowy medal po półfinałowej porażce z Rosjaninem Siergiejem Sobylinskim.

- Cieszę się, że będę mógł pokazać się na tam prestiżowej gali kibicom w Wieliczce i telewidzom w kraju i za granicą. Niewiele osób wie, ale boksowałem w pierwszej edycji podziemnych zawodów w kopalni soli w Wieliczce. Pamiętam, że było gorąco, całkiem inaczej boksuje się 125 metrów pod ziemią w porównaniu do walk w halach sportowych. Od jakiegoś czasu jestem znów w kontakcie z Tomaszem Babilońskim, rozmawiamy o profesjonalnym kontrakcie, zobaczymy co z tego wyniknie - powiedział były uczestnik ligi World Series of Boxing.

Komandos Kostecki jest żołnierzem 6. Batalionu Dowodzenia 6. Brygady Powietrznodesantowej.

- Z wojska nie zrezygnuję, ale - podobnie jak kolega żołnierz Mateusz Kowalczyk i górnik Robert Talarek, jestem w stanie dawać dobre walki i łączyć treningi pięściarskie z codzienną pracą zawodową. Lubię wyzwania, lubię adrenalinę. Do tej pory mam za sobą ponad 80 skoków ze spadochronem z samolotu, z wysokości przeszło 3000 metrów - dodał uczestnik Igrzysk Europejskich (ćwierćfinał) i Igrzysk Wojskowych.

Tomasz Babiloński poszukuje talentów pięściarskich i organizuje cykl walk "Factory Talent". Po zwycięstwie ponad Seaside Boxing Show X w Międzyzdrojach z Vezirem Agirmanem (brązowym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Świata 2016), kolejną szansę pokazania się dostanie trzykrotny mistrz Anglii, Ryszard Lewicki (-75kg). W Wieliczce wystąpi także brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów (U18) z 2015 roku Sebastian Wiktorzak (-81kg). W jego dorobku jest też złoto Mistrzostw Polski Młodzików, dwa tytuły MP Kadetów oraz dwa złote medale MP Juniorów.