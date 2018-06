Boks. Krzysztof Włodarczyk pokonał Olanrewaju Durodolę

Krzysztof Włodarczyk (55-4-1, 38 KO) wrócił do gry i wciąż można go zaliczyć do szerokiej czołówki kategorii junior ciężkiej. W głównej walce wieczoru w Rzeszowie były dwukrotny mistrz świata pokonał jednogłośną decyzją Olanrewaju Durodolę (27-6, 25 KO).

"Diablo" rozpoczął dobrą pracą nóg i lewym prostym, ale przeciwnik od drugiej rundy zaczął coraz ostrzej nacierać. Podopieczny Fiodora Łapina zbyt bardzo oddawał momentami inicjatywę, choć trzeba dodać, że gardę miał szczelną i mało zbierał czystych akcji. Z upływem czasu łapał jednak rytm i fajnie wchodził w tempo swoimi kontrami.

W szóstej rundzie firmowy lewy sierp Krzyśka wstrząsną Durodolą, ale Polak nie "podpalał się" i konsekwentnie boksował swoje. W siódmej po zakroku w tył huknął prawym podbródkowym i znów zachwiał przeciwnikiem. Do końca trwała dobra, techniczna walka, a gdy zabrzmiał ostatni gong sędziowie jednogłośnie wskazali na "Diablo", punktując 98-92 i dwukrotnie 97-93.

