Boks. Polska - Szwecja 10:6 w towarzyskim meczu w Słupsku

Polscy bokserzy pokonali w towarzyskim spotkaniu w Słupsku Szwecję 10:6. "Cieszą udane debiuty młodych zawodników, którzy pokazali, że warto na nich stawiać. Szkoda tylko, że nie mogliśmy wystawić pełnej reprezentacji" - powiedział PAP trener Karol Chabros.

Kibice w Słupsku zobaczyli osiem pojedynków. Na początku marca Polacy wygrali w Gołębiewie Średnim (pomorskie) z Litwą 14:6 i z tamtego składu na ringu w hali Gryfia pojawili się Adrian Kowal, Jakub Kasprzak oraz Mateusz Goiński. I wszyscy wygrali swoje walki - Kowal pokonał jednogłośnie Biniama Tesfagabra, Kasprzak zwyciężył 2:1 Liridona Nuha, a Goiński także 2:1 Victora Olssona.

"Było to ciężko wywalczone zwycięstwo. Szkoda tylko, że wystąpiliśmy w eksperymentalnym składzie. Nie mogliśmy jednak wystawić pełnej reprezentacji, bo Szwedzi nie mieli zawodników w kategoriach do 49, 52, 56 oraz powyżej 91 kilogramów, a my w nich dysponujemy wartościowymi pięściarzami. Mocnymi punktami naszej drużyny są w najniższych wagach Maciej Jóźwik i Jakub Słomiński" - zapewnił Chabros.

W ekipie biało-zielonych zabrakło też kontuzjowanego brązowego medalisty ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Charkowie Mateusza Polskiego. W reprezentacji zadebiutowali natomiast 19-latkowie, Damian Durkacz (64) i Eryk Apresjan (69). Ten pierwszy, który marcu dotarł do finału turnieju im. Feliksa Stamma, pokonał 3:0 Emila Harryssona, a Apresjan w takim samym stosunku uległ Adolphi Sylvy.

"Eryk przegrał, ale dał z siebie wszystko. Generalnie nasi młodzi zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i pokazali, że warto na nich stawiać. Z pewnością będą mocno napierać na starszych kolegów, a ta konkurencja okaże się korzystna dla każdego z nich. Świetnie zaprezentował się w najcięższej wadze również debiutujący w międzypaństwowym meczu Tomasz Niedźwiecki, który w efektownym stylu pokonał 3:0 Agita Bilge i przypieczętował nasze zwycięstwo" - podsumował szkoleniowiec biało-czerwonych.

Kolejnym sprawdzianem dla czołówki polskich bokserów będą 89. mistrzostwa kraju, które w dniach 22 - 28 kwietnia odbędą się w Karlinie (zachodniopomorskie).

Polska - Szwecja 10:6

Wyniki walk

60 kg Adrian Kowal - Biniam Tesfagabr 3:0

64 kg Damian Durkacz - Emil Harrysson 3:0

69 kg Eryk Apresjan - Adolphe Sylva 0:3

Natan Konszewicz - Mohammed Al-Maliki 1:2

75 kg Bartosz Gołębiewski - Adam Chartoi 1:2

81 kg Jakub Kasprzak - Liridon Nuha 2:1

Mateusz Goiński - Victor Olsson 2:1

91 kg Tomasz Niedźwiecki - Agit Bilge 3:0.

Autor: Marcin Domański